Главу Севастополя возмутила ситуация с выплатой зарплаты работникам ГУП «Севэлектроавтотранс»

7 млн 421 тысяч рублей выделили на зарплату работникам ГУП «Севэлектроавтотранс», которые до пандемии занимались междугородними перевозками. Но этих денег коллектив предприятия до сих пор не увидел. Сегодня об этом стало известно врио губернатора города.

«Мы неделю назад в пятницу приняли решение. Это ваша ответственность, чтобы люди получили деньги, – сказал Михаил Развожаев директору департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергею Румянцеву. – Вместе с казначейством сюда приходите, ночуйте у меня в приемной, я буду в Москву звонить. Что это вообще происходит? Это недопустимо. Сегодня чтобы довели всё!»

Также Михаил Развожаев потребовал на следующей неделе завершить региональные выплаты денег на детей, которые «выпали» из указа президента страны.

Глава города рассказал членам правительства, что сегодня зашел в родительскую группу гимназии №3, где учится его сын, и увидел, что многие родители обсуждают, что эти выплаты в 3 тысячи рублей они так и не получили.

Директора департамента образования и науки Елена Богомолова объяснила, что, скорее всего, возмущаются те родители, чьи заявления не приняли в банках. Таких по городу 5 тысяч человек. Вопрос по каждому из них решается в индивидуальном порядке.

«Люди понимают, что это заявительный принцип? Учебный год закончился, такие чаты есть в каждом классе, попросите классных руководителей разъяснить, чтобы все, кто хочет получить выплату, знали об этом. Кто не может самостоятельно заполнить заявление, отправьте в волонтерский штаб, они готовы помочь», – заявил Михаил Развожаев.

Источник: Вести.Севастополь