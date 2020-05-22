Главу Севастополя возмутила ситуация с выплатой зарплаты работникам ГУП «Севэлектроавтотранс»

22 мая 2020     14
Главу Севастополя возмутила ситуация с выплатой зарплаты работникам ГУП «Севэлектроавтотранс»

7 млн 421 тысяч рублей выделили на зарплату работникам ГУП «Севэлектроавтотранс», которые до пандемии занимались междугородними перевозками. Но этих денег коллектив предприятия до сих пор не увидел. Сегодня об этом стало известно врио губернатора города.

«Мы неделю назад в пятницу приняли решение. Это ваша ответственность, чтобы люди получили деньги, – сказал Михаил Развожаев директору департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергею Румянцеву. – Вместе с казначейством сюда приходите, ночуйте у меня в приемной, я буду в Москву звонить. Что это вообще происходит? Это недопустимо. Сегодня чтобы довели всё!»

Также Михаил Развожаев потребовал на следующей неделе завершить региональные выплаты денег на детей, которые «выпали» из указа президента страны.

Глава города рассказал членам правительства, что сегодня зашел в родительскую группу гимназии №3, где учится его сын, и увидел, что многие родители обсуждают, что эти выплаты в 3 тысячи рублей они так и не получили.  

Директора департамента образования и науки Елена Богомолова объяснила, что, скорее всего, возмущаются те родители, чьи заявления не приняли в банках. Таких по городу 5 тысяч человек. Вопрос по каждому из них решается в индивидуальном порядке.

«Люди понимают, что это заявительный принцип? Учебный год закончился, такие чаты есть в каждом классе, попросите классных руководителей разъяснить, чтобы все, кто хочет получить выплату, знали об этом. Кто не может самостоятельно заполнить заявление, отправьте в волонтерский штаб, они готовы помочь», – заявил Михаил Развожаев.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Как изменились вкусы севастопольских покупателей после самоизоляции
Как изменились вкусы севастопольских покупателей после самоизоляции

В Севастополе заработали магазины товаров, которые не входят в список первой необходимости. Владельцы и продавцы вышли из режима самоизоляции, и …


Более 6500 севастопольских выпускников простились со школой
Более 6500 севастопольских выпускников простились со школой

Более 6,5 тысячи юношей и девушек на этой неделе прощаются со школой. 67 образовательных учреждений региона не проводят традиционные Последние …


В многофункциональных центрах Севастополя появились новые услуги
В многофункциональных центрах Севастополя появились новые услуги

В МФЦ расширили перечень региональных государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна». Теперь севастопольцы смогут через МФЦ оформить материнский капитал, …


Известный блогер раскритиковал меры безопасности в России
Известный блогер раскритиковал меры безопасности в России

Известный блогер Илья Варламов раскритиковал меры общественной безопасности в российских городах, назвав их абсолютно бесполезными. В публикации на личном сайте …


Американский клуб перепутал фото главного тренера и стал объектом насмешек
Американский клуб перепутал фото главного тренера и стал объектом насмешек

Клуб Главной лиги футбола (MLS) «Цинциннати» допустил ошибку в представлении нового главного тренера Япа Стама в Twitter и был поднят …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты