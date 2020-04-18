Годовщину освобождения Балаклавы отметили возложением цветов

Из-за пандемии коронавируса в этом году празднование годовщины освобождения Балаклавы прошло очень сдержанно, без традиционного концерта, полевой кухни и автопробега. Не было и ветеранов.
Цветы к обелиску защитникам и освободителям Балаклавы возложили врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Владимир Немцев и командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.
Врио губернатора рассказал, что все мероприятия, посвящённые освобождению Балаклавы и годовщине Великой Победы, пройдут, но позже, когда не будет риска для здоровья людей.
Источник: Вести.Севастополь
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