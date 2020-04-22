Годовые оценки по десяти предметам крымским школьникам выставят на этой неделе

22 апреля 2020     11
Годовые оценки по десяти предметам крымским школьникам выставят на этой неделе

Изучение части предметов решено завершить. Все годовые оценки будут выставлены, исходя из успеваемости ученика на 20 апреля. Такое решение приняли в министерстве образования, науки и молодежи республики.

Как сообщила сегодня на заседании оперативного штаба министр Валентина Лаврик, завершено изучение таких предметов, как «Окружающий мир», «ИЗО», «Музыка», «Технология», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Физкультура», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Информатика», «ОБЖ», «Астрономия» и все внеурочные программы. Для учеников четвертых классов 20 апреля завершилось изучение иностранного языка, а для девятых классов – информатики.

Так было решено, чтобы школьники не отвлекались на выполнение зданий по неосновным предметам и больше времени уделили изучению русского языка и математики.

«Этот шаг мы сделали для того, чтобы освободить больше времени на интеллектуально сложные предметы», – пояснила Валентина Лаврик.

 

Источник: Вести.Севастополь

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