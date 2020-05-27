Госсовет Крыма одобрил приватизацию винзавода «Массандра»

Государственное унитарное предприятие «Производственно-аграрное объединение «Массандра» может быть приватизировано. Сегодня на сессии Госсовета Крыма депутаты дали на это свое согласие.

То, что винзавод будет продан в частные руки, глава республики анонсировал еще в марте 2019 года, когда Управление делами президента России передало национализированную в 2014 году «Массандру» в собственность Крыма.

Балансовая стоимость основных средств предприятия сейчас составляет 627,4 млн рублей.

Источник: Вести.Севастополь