Гостиницам Крыма планируют снизить налоги

Крымским гостиницам, которые приостановили свою деятельность в период распространения коронавируса, власти Крыма планируют снизить налоги. Об этом поговорят на ближайшей сессии Госсовета республики. Правда, не все объекты размещения ведут сегодня честный бизнес. Отели Ялты, которые сейчас работают, попадут в «чёрный список». Об этом заявил глава администрации города Иван Имгрунт.

Найти в Крыму гостиницу, которая заселит гостя сейчас практически невозможно, до 1 июня пансионаты, дома отдыха, детские лагеря и другие санаторно-курортные организации, не могут принимать постояльцев. Это запрещено указом главы Республики Крым. Но есть и те, кто пытается обойти закон.

Тем же, кто соблюдает все правила и предписания, власти Республики помогут пережить сложный период. Как сообщили в министерстве курортов и туризма, в ближайшее время будет опубликован пакет мер поддержки туристической отрасли полуострова, ведь пострадали в этой ситуации все: от небольших гостевых домов до настоящих гигантов санаторно-курортного бизнеса.

Отель «Мрия Резорт» не принимает новых постояльцев, в комплексе проживают только те кто заехал ещё до принятия ограничений в отношении гостиниц. При этом покидать территорию комплекса гости не могут. Часть персонала отправлена в оплачиваемый отпуск, другая – продолжает поддерживать рабочее состояние гостиницы и прилегающих территорий.

«Да, конечно, на бизнес это влияет и по нашим подсчётам, мы за эти два месяца потеряем 30% от нашего годового бюджета. Да это плохо, но… максимально жёстко стараемся соблюдать все рекомендации», – поделилась руководитель блока управления «Мрия Резорт энд Спа» Белла Геворгян.

Многие гостиницы и отели полуострова вынудили своих сотрудников написать заявления на неоплачиваемый отпуск, пообещав персоналу возможность продолжения работы в дальнейшем. Но, нашлись и те, кто придумал, как выйти из сложившейся ситуации и позаботился о своих сотрудниках.

Руководство гостиничного комплекса в Феодосии сделало ставку на работу ресторана, сейчас тут можно приобрести блюда на вынос или с доставкой на дом. Причём в гостинице отмечают, что сайт для новых услуг сделали за одну ночь.

«Горячие блюда, супы, пицца, бургеры… еда будет востребована всегда», – рассказывает генеральный директор курортного комплекса «Алые Паруса» Анна Нерозина.

По её словам, работа ресторана позволяет занять освободившийся персонал и выплачивать зарплату сотрудникам комплекса. Главное, как отмечает генеральный директор, действовать по закону, и искать новые возможности в любой самой непростой ситуации.

Михаил Андроник, Андрей Колупаев, Владимир Казанцев

Источник: Вести.Севастополь