Граница с Украиной со стороны Крыма останется закрытой

Накануне стало известно, что 15 июня 2020 года Украина возобновляет работу контрольно-пропускных пунктов «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка».

Со стороны России ограничения по пересечению границы продолжают действовать, подчеркнули в пресс-службе погрануправления ФСБ по Республике Крым.

В ведомстве уточнили, что въехать могут граждане России и члены их семей, люди, имеющие вид на жительство, а также иностранцы и лица без гражданства, являющиеся дипломатами, сотрудниками международных организаций, водителями международного сообщения, экипажи судов и ряд других категорий.

Срок окончания действия ограничений не установлен.

Подробную информацию можно получить в Пограничном управлении по телефонам: (3652) 77-16-71, 77-16-73.

Источник: Вести.Севастополь