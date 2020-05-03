Гражданин Украины пытался пересечь границу с Крымом в обход пунктов пропуска

3 мая 2020     15
Гражданин Украины пытался пересечь границу с Крымом в обход пунктов пропуска

Украинский пункт пропуска «Каланчак» мужчина беспрепятственно обошёл ночью.

Сотрудниками пограничного управления ФСБ по Крыму возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черновицкой области, 1978 года рождения, который пытался пересечь государственную границу РФ в обход пунктов пропуска.

У мужчины не было при себе документов. Пограничникам он рассказал, что до границы добирался попутками «в поисках лучших условий для жизни», и преодолел за неделю около 800 километров. Украинский пункт пропуска он обошёл в тёмное время суток.

Суд принял решение о заключении иностранного гражданина под стражу на время следствия, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь

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