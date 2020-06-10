Инспекция по маломерным судам Севастополя получила новый катер

Сегодня он совершил первый – пока еще тестовый – рейс, а завтра уже приступит к работе.

Это один из двух новых катеров, на которых спасатели будут патрулировать акваторию Черного моря во время купального сезона. Второе плавсредство спустили на воду еще в мае. Катер сделан в Санкт-Петербурге, он может развивать скорость до 60 километров в час и поднимать на борт до семи человек, поэтому его будут использовать при спасении людей на воде. Как сообщили в главном управлении МЧС, этим летом патрулировать бухты Севастополя будут шесть катеров и гидроцикл.

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Источник: Вести.Севастополь