Инспекторы ДПС Симферополя нашли у водителя наркотики

На Восточном обходе Симферополя, автоинспекторы остановили для проверки автомобиль ВАЗ 2109, в котором обнаружили четыре свёртка с растительным веществом.

24-летний водитель ВАЗа был задержан, а изъятое вещество отправлено на экспертизу, которая установила, что в свёртках находилась марихуана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств в значительном размере без цели сбыта. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трёх лет.

Источник: Вести.Севастополь