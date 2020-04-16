Инспекторы ДПС Симферополя нашли у водителя наркотики

На Восточном обходе Симферополя, автоинспекторы остановили для проверки автомобиль ВАЗ 2109, в котором обнаружили четыре свёртка с растительным веществом.
24-летний водитель ВАЗа был задержан, а изъятое вещество отправлено на экспертизу, которая установила, что в свёртках находилась марихуана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств в значительном размере без цели сбыта. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трёх лет.
Источник: Вести.Севастополь