Интернет-пользователи смогут побывать в шести лабораториях Никитского ботанического сада

Никитский ботанический сад присоединился к масштабному мультимедийному проекту Российского научного фонда «Наука в формате 360°». Сотрудники заповедника проведут виртуальные экскурсии по садам и лабораториям.

На сайте проекта уже представлены сферические панорамные снимки шести лабораторий НБС: биотехнологии и биобезопасности (там занимаются выведением безвирусных растений), фитомониторинга, цветоводства, ароматических и лекарственных растений, дендрологии, парковедения и ландшафтной архитектуры, южных плодовых и орехоплодных культур.

Туры позволяют пользователю перемещаться по комнатам, рассматривать оборудование и отдельные элементы комнат, знакомиться с ними при помощи текста, звука и видео.

Источник: Вести.Севастополь