Инженеры Черноморского флота переправили технику через залив Донузлав

22 мая 2020     8
Инженеры Черноморского флота переправили технику через залив Донузлав

С помощью плавающих транспортёров ПТС инженеры переправили на противоположный берег залива 10 автомобилей Урал и КамАЗ.

Военнослужащие морского инженерного полка отработали организацию переправы техники и личного состава через Донузлав, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В рамках учений инженеры также провели тренировку по восстановлению электропитания после условного повреждения противником причального фронта, с применением передвижных электростанций. Всего в тренировке приняли участие более 200 военнослужащих и 20 единиц техники.

Источник: Вести.Севастополь

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