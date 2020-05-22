Инженеры Черноморского флота переправили технику через залив Донузлав

В рамках учений инженеры также провели тренировку по восстановлению электропитания после условного повреждения противником причального фронта, с применением передвижных электростанций. Всего в тренировке приняли участие более 200 военнослужащих и 20 единиц техники.

Военнослужащие морского инженерного полка отработали организацию переправы техники и личного состава через Донузлав, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

С помощью плавающих транспортёров ПТС инженеры переправили на противоположный берег залива 10 автомобилей Урал и КамАЗ.

На Черноморском флоте отработали действия в кризисных ситуациях Военнослужащие дежурных смен, несущих круглосуточное боевое или оперативное дежурство на флоте, отработали свои действия при возникновении кризисных ситуаций. Организаторы тренировки …



Инженеры Черноморского флота переправили технику через залив Донузлав С помощью плавающих транспортёров ПТС инженеры переправили на противоположный берег залива 10 автомобилей Урал и КамАЗ. Военнослужащие морского инженерного полка …



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