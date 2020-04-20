Историю древнего Херсонеса покажут в сериале

Сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» совместно с Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» создали мини-сериал «Херсонес – Моя история».

С историей великого Херсонеса длиною в 2,5 тысячи лет теперь можно познакомиться в 40 сериях виртуальных экскурсий. Сотрудники музея подготовили мини-сериал о религиозной, культурной и политической жизни Херсонеса Таврического. Виртуальным посетителям покажут уникальные музейные фонды, не выставлявшиеся ранее и скрытые от глаз посетителей.

Премьерные выпуски экскурсий начнутся уже 21 апреля. Первыми их смогут посмотреть в социальных сетях подписчики сообществ Фонда «Моя история» и «Херсонес Таврический».

Первые серии будут посвящены истории Башни Зенона, храма с аркосолиями, античного театра и оборонительных стен Херсонеса.

Создатели фильма надеются на то, что эти 40 серий станут для многих прекрасным источником для самообразования в период самоизоляции, сообщает пресс-служба проекта «Моя история».

Источник: Вести.Севастополь