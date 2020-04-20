Историю древнего Херсонеса покажут в сериале

20 апреля 2020     33
Историю древнего Херсонеса покажут в сериале

Сотрудники музея-заповедника «Херсонес Таврический» совместно с Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» создали мини-сериал «Херсонес – Моя история».

С историей великого Херсонеса длиною в 2,5 тысячи лет теперь можно познакомиться в 40 сериях виртуальных экскурсий. Сотрудники музея подготовили мини-сериал о религиозной, культурной и политической жизни Херсонеса Таврического. Виртуальным посетителям покажут уникальные музейные фонды, не выставлявшиеся ранее и скрытые от глаз посетителей.

Премьерные выпуски экскурсий начнутся уже 21 апреля.  Первыми их смогут посмотреть в социальных сетях подписчики сообществ Фонда «Моя история» и «Херсонес Таврический».

Первые серии будут посвящены истории Башни Зенона, храма с аркосолиями, античного театра и оборонительных стен Херсонеса.

Создатели фильма надеются на то, что эти 40 серий станут для многих прекрасным источником для самообразования в период самоизоляции, сообщает пресс-служба проекта «Моя история».

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 20.04.2020
Вести Севастополь 20.04.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Три недели дистанционного обучения. Как родители и дети выдерживают вынужденный эксперимент? – Изолировались с шашлыками и …


В Севастополе заработала дежурная группа для начальной школы
В Севастополе заработала дежурная группа для начальной школы

В Севастополе открылась первая дежурная группа для учеников младших классов. Школа работает для семей, в которых оба родителя работают в …


Севастопольская клубника в этом году может подорожать в два раза
Севастопольская клубника в этом году может подорожать в два раза

В Севастополе собирают урожай клубники. В этом году одно из крупнейших агропредприятий региона посадило кусты на площади вдвое больше, чем …


В Крыму из горящей квартиры спасатели эвакуировали пожилую женщину
В Крыму из горящей квартиры спасатели эвакуировали пожилую женщину

В Симферополе ликвидирован пожар в квартире девятиэтажного жилого дома по улице Крылова В Крыму на втором этаже жилого девятиэтажного дома …


Названа причина смерти 22-летнего российского футболиста
Названа причина смерти 22-летнего российского футболиста

Футболист московской «Казанки» Иннокентий Самохвалов умер от сердечной недостаточности. Об этом РИА Новости рассказал главный тренер команды Александр Гришин. Специалист …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты