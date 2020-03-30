Италия просит разрешить доставку гуманитарной помощи из Крыма

30 марта 2020     23
Италия просит разрешить доставку гуманитарной помощи из Крыма

Ассоциация итальянских адвокатов просит российские власти признать собранный в Крыму груз для Неаполя гуманитарной помощью.

Об этом сообщает глава ассоциации Александро Мария Тирелли ИА «РИА Новости».

«Я прошу президента, премьер-министра и членов Думы разрешить доставку груза, по крайней мере, этой последней партии на юг Италии. Я прошу этого для моих южных соседей», – сказал он.

Адвокат считает, что доставка груза от частных лиц навсегда изменит взаимоотношения между странами.

Ранее ассоциация адвокатов попросила Россию направить гуманитарный груз в южную Италию для борьбы с коронавирусом. Крымчане откликнулись на призыв о помощи и собрали для итальянцев респираторы, костюмы химзащиты, антисептики, очки и перчатки. Но в начале марта в России был введен временный запрет на вывоз масок и других медицинских изделий. Ограничение не касается только гуманитарной помощи.

Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото ПолитСиб.Ру

Источник: Вести.Севастополь

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