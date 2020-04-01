Из инфекционной больницы Севастополя выписаны еще шесть человек

На утро 1 апреля в инфекционной больнице находится 31 пациент: за минувшие сутки 6 человек были выписаны, сообщила пресс-служба правительства города.

Под наблюдением по месту жительства находятся 1481 человек.

Новых случаев заражения коронавирусом в Севастополе не зарегистрировано.

С 1 апреля в Севастополе действует режим всеобщей самоизоляции: выходить из дома дальше, чем на 100 м, запрещено. Тем, кто ездит на работу, нужно иметь при себе служебные удостоверения и справки, что они действительно нужны на работе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь