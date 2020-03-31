Из инфекционной больницы Севастополя выписаны трое, у кого не подтвердился коронавирус

31 марта 2020     8
Из инфекционной больницы Севастополя выписаны трое, у кого не подтвердился коронавирус

По данным на 31 марта, в инфекционной больнице Севастополя находятся 35 пациентов, как уже заболевшие коронавирусом, так и те, кто только ждет результатов анализов. За минувшие сутки трое были выписаны, один поступил.

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на утро 31 марта в городе не зарегистрировано, сообщила пресс-служба правительства. 

С начала года под наблюдением находились 3381 человек, снято с наблюдения по завершении карантинного периода – 2260. 1121 человек сейчас находятся дома в самоизоляции под меднаблюдением. 

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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