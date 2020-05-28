Из отходов горнодобычи в СевГУ получают нанопорошок для медицины и космонавтики

Одно из самых распространенных веществ в земной коре – диоксид кремния – может приносить людям больше пользы, если извлекать его из отходов горнодобычи. Это стремятся доказать учёные Севастополя. Нужное сырье в избытке находят на стройках Крыма.

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Идея использовать отходы горнодобывающей отрасли не нова. В Севастопольском госуниверситете ищут новый, более экономичный способ получать наночастицы диоксида кремния.

“Необходимо само сырьё и определённый химический реагент, который позволяет его выщелачивать, – говорит Владислав Турянский, студент Севастопольского государственного университета. – В дальнейшем мы эту жидкость преобразуем обратно в диоксид кремния”.

По оценкам учёных, добытый ими из отвалов горной породы диоксид кремния на треть дешевле зарубежных аналогов. И это на этапе отработки технологии. В перспективе – получение вещества в промышленных объёмах. Кремниевый порошок применяют в ракетостроении. Добавляют в пищу как стабилизатор и загуститель. Его внесут и в почву университетской оранжереи, где идёт другой эксперимент. Там тестируют органическое удобрение, полученное из отходов – обрезков виноградной лозы и жмыха. За 1,5 месяца помидор с такой подкормкой вырос в два раза выше, чем без неё. Учёные ждут урожая и оформляют сертификат Роспотребнадзора на новое удобрение. Готовить его смогут из любых органических отходов, даже бытовых. А нанокремний, как ожидается, снизит расход удобрений. В медицине уже используют его способность доставлять лекарства к нужным тканям в организме человека.

В СевГУ получают и другие нанопорошки. Один из них на основе оксида вольфрама особенно интересен в период COVID-пандемии. Он превращает поверхность в антисептик.

“В операционных в больницах, где идёт заражение бактериями, в том числе, частью микробов, которые под видимым спектром солнечным просто разлагаются на воду и углекислый газ”, – рассказывает Владимир Гавриш, директор научно-образовательного центра Севастопольского государственного университета “Перспективные технологии и материалы”.

Есть здесь нанопорошки для утилизации боеприпасов, защиты космонавтов от радиации, укрепления бетона для гидросооружений. Но шансы быстро выйти на рынок имеет именно нанокремний.

“Эта сейчас потребление поднялось до объёма в два миллиарда долларов. В России таких данных практически нет. Мы оцениваем, как я думаю, в несколько десятков миллионов долларов. Мы рассчитываем развивать это производство в городе Севастополь”, – говорит Сергей Вишняков, венчурный инвестор из Москвы.

В СевГУ планируют получать из тонны горных пород 150 килограммов нанокремния, который будет дешевле и качественнее иностранных образцов.

“Наш материал превосходит зарубежные аналоги по чистоте получаемого продукта. У нас более 99%, а у них всё еще достигаются подобные результаты”, – с гордостью говорит Владислав Турянский.

Анализ проб показал, нанокремнием богаты отработанные породы балаклавских карьеров. Добыча из отходов полезного материала дала бы курортному городу ещё плюс, уменьшив как минимум на 15% объём бесполезных отвалов.

Олег Смирнов, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь