Из севастопольской школы через окно вынесли ноутбук

Директор одной из школ в Гагаринском районе Севастополя обнаружила пропажу ноутбука из школьного кабинета. Судя по тому, что в классе было разбито стекло, злоумышленник проник в школу через окно. Сумма ущерба превысила 40000 рублей.

Женщина обратилась в полицию, и сотрудники уголовного розыска с помощью записей камеры видеонаблюдения вышли на след 38-летнего мужчины. Его задержали, и он дал признательные показания.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, на подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Источник: Вести.Севастополь