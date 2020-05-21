Из Симферополя в Севастополь теперь курсируют новые электрички

В соответствии с указом республики Крым с 18 мая возобновлено пригородное железнодорожное сообщение. Ограничения, связанные с распространением коронавируса, сняты.

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На линии вышли поезда Южной пригородной пассажирской компании. Это 53 состава на семи маршрутах. Добраться из Севастополя в Симферополь и обратно теперь можно на новых современных машинах, они пришли на смену электричкам, выпущенным ещё в 70-х годах прошлого века. Вагоны оснащены кондиционерами и биотуалетами. Технические характеристики новых электропоездов серии ЭД4М позволяют развивать скорость до 120 километров в час. Разработан и специальный дизайн, в котором использованы символы полуострова: море, Крымский мост, дельфины и чайки.

Источник: Вести.Севастополь