Из сквера Севастопольских курсантов уберут сорок мёртвых деревьев

21 апреля 2020     9
Из сквера Севастопольских курсантов уберут сорок мёртвых деревьев

Деревья с красными метками в сквере Курсантов вырубать не будут. Сегодня его посетили дендрологи. Инспекторы приехали после обращения местных жителей.

В социальных сетях горожане выразили обеспокоенность грядущими массовыми вырубками. За “черные метки” для тех, что могут выкорчевать, люди приняли пятна красной краски – сейчас их можно найти и на вполне здоровых деревьях. Как выяснилось, это – знаки инвентаризации, которые поставили геодезисты. А погибшие стволы помечают белой краской после решения дендрологов. В итоге в сквере вырубят около сорока деревьев – мёртвые орехи, кипарисы, абрикосы.

«Я думаю, что здесь подземные коммуникации. В частности, системы канализования, – говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ, кандидат биологических наук   Наталья Мильчакова. – Если протекают и проникают в прикорневую систему дерева, появляется повышенная концентрация форм азота. А вы знаете, что стоки в основном канализования – это повышенная концентрация форм азота. Они, конечно, негативно влияют на корневую систему. Поэтому сверху дерево не гибнет, а гибнет его корневая система, а затем и всё дерево».

Дендрологи попросили привлечь к реконструкции сквера специалистов городского Водоканала. План нуждается в дополнительной доработке – изначальный, который составили эксперты Симферопольского госуниверситета два года назад, предполагал, что уберут более пятидесяти растений. Дополнительная инвентаризация позволит сохранить около десяти деревьев – это платаны, крымские сосны, клёны. Изменения внесли и в сам проект реконструкции сквера.

«Изначально в проекте на месте памятника был нарисован фонтан. Но мы сейчас договорились – ни в коем случае памятник нельзя трогать. Памятник должен остаться на месте, а вместо фонтана будет сделана дополнительная лестница по проторенной жителями дорожке на остановку», – рассказал председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев.

Источник: Вести.Севастополь

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