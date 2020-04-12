Из-за доверия к женщинам житель Джанкоя лишился почти 27 тысяч рублей

12 апреля 2020     6
Из-за доверия к женщинам житель Джанкоя лишился почти 27 тысяч рублей

С банковского счета 58-летнего жителя Джанкоя исчезли 26 900 рублей. Увидев смс о снятии денег, мужчина сразу обратился в полицию, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже может быть причастна молодая женщина, знакомая потерпевшего, которая знала пин-код от его банковской карты. На фоне доверительных отношений мужчина некоторое время назад сам дал ей свою карточку, чтобы она сняла деньги в банкомате. При этом он рассчитывал на порядочность 24-летней девушки.

А потом, воспользовавшись случаем, девушка решила снова обналичить деньги, только на этот раз присвоила их себе. Она призналась в содеянном, от неё поступила явка с повинной. Благодаря вмешательству полицейских ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме.

Теперь на девушку возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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