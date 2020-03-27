Из-за коронавируса комплекс «Аквамарин» в Крыму закрыт на карантин

27 марта 2020     23
Из-за коронавируса комплекс «Аквамарин» в Крыму закрыт на карантин

У 17-летней девушки, снимавшей отдельные апартаменты в составе гостиничного комплекса “Аквамарин”, подтвердился коронавирус. Отель сегодня закрыли на карантин, сообщил главный санитарный врач по Севастополю Роман Проскурнин. 

Девушка прилетела из Великобритании и вместе с семьей 17 марта заселилась в “Аквамарин”. Из своих апартаментов в эти дни она никуда не выходила, ждала результатов анализа. Тест показал положительный результат, хотя симптомов у девушки не было. Сейчас ее госпитализировали в инфекционную больницу Севастополя. В гостинице она жила вместе с родителями и еще одним человеком. У них коронавирус не обнаружили. 

С помощью камер видеонаблюдения был полностью выявлен круг контактов с другими отдыхающими и персоналом отеля. Сама девушка из помещения не выходила. Все ее родные помещены на 14-дневный домашний карантин. В отеле начинается санобработка и вводится режим карантина. Все гости, которые сейчас живут в “Аквамарине” (а это 30 номеров и 8 апартаментов) помещены на карантин, им запрещено выходить из своих помещений. Эти же меры коснулись и работников комплекса. 

Как сообщил журналистам вице-губернатор Севастополя Денис Солодовников, горожанам не стоит беспокоиться: “Нет никаких данных, что инфекция могла распространиться куда-либо, кроме тех, кто контактировал с ней, а они уже помещены в больницу. Нет поводов для спекуляций, нет никаких причин думать иначе”.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта aquamarine-sevastopol.ru

Источник: Вести.Севастополь

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