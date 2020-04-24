Из-за обрыва кабеля две тысячи потребителей Севастополя остались без света

24 апреля 2020     10
Из-за обрыва кабеля две тысячи потребителей Севастополя остались без света

Сегодня в 8 утра около двух тысяч потребителей района Фиолентовского и Камышового шоссе остались без электроснабжения. Причина – обрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего ТСН “Сосновый бор”, из-за несогласованных земляных работ.

Как сообщили нам в пресс-службе Севастопольэнерго, в числе пострадавших Дом престарелых, противотуберкулёзный диспансер, городская психиатрическая больница и две котельные. Всего было обесточено 26 трансформаторных подстанций.

Подрядчик сообщил, что строители при прокладке водовода пытались самостоятельно отыскать одну из кабельных линий, что и привело к аварии. Энергоснабжение основной части потребителей было восстановлено к 10-ти утра. В энергокомпании отмечают, что в течение прошлого года таких случаев было 74, за первый квартал этого – уже 37.

Источник: Вести.Севастополь

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