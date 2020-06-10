Из-за ошибок в заявлениях 200 севастопольских семей не получили выплаты на детей

8 июня 2020     46
Из-за ошибок в заявлениях 200 севастопольских семей не получили выплаты на детей

Более 79 тысяч севастопольских семей получили “президентские” выплаты на несовершеннолетних детей. В обработке находится ещё 200 обращений.

По словам руководителя городского департамента образования Елены Богомоловой, это связано с тем, что люди делали ошибки в оформлении документов.

«Если у вас остались какие-то вопросы, просьба обратиться на Ленина, 39, в колл-центр. Там вам помогут. Туда приходили очень много людей за 2 недели, когда режим более мягкий стал, и заполняли заявления прямо с волонтёрами. И все эти люди уже получили выплаты», – сообщила сегодня директор департамента образования г. Севастополя Елена Богомолова.

Источник: Вести.Севастополь

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