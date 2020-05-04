Из-за постановления правительства в некоторых поселках Крыма прекратился вылов креветки

4 мая 2020     13
Из-за постановления правительства в некоторых поселках Крыма прекратился вылов креветки

Рыбаки в Раздольненском районе уже месяц не могут начать вылов креветок.  Промысел невозможен из-за регионального постановления, которое вступило в силу 10 апреля.

По нему фактически доставлять улов нужно на специально отведенное место, где креветка достается из сетей, сортируется и взвешивается. Но от береговой полосы оно удалено на 5 километров.

Рыбалка в селе Портовое остановилась несколько недель назад, когда приняли новое региональное постановление, в котором прописаны места выгрузки улова.

«Мы как раз добрались до места, куда рыбаки на лодках должны доставлять свой улов. К сожалению, как вы видите, доставить его просто невозможно. Абсурдность ситуации в том, что даже вытащить улов на берег рыбаки не имеют право. Сразу штраф. После нашего обращения в департаменте рыбного хозяйства Крыма на эту тему провели совещание», – рассказал Илья Донченко, депутат Государственного Совета Республики Крым.

«Управлением было принято решение, чтобы упорядочить систему выгрузки уловов. Практика показал, что данный подход не учитывает специфику нашего прибрежного промысла, это в большей степени касается наших креветочных хозяйств», сообщил начальник департамента рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Крым Андрей Дедюхин.  

В департаменте рыбного хозяйства республики приняли решение вновь разрешить выгружать улов в прибрежной полосе.  Изменения в документ обещают внести в ближайшее время. А пока рыбаки в вопросе: ловить или не ловить – выбирают последнее. В начале июня вводится запрет на время нереста, и вновь ловить чернморскую креветку рыбаки смогут только в сентябре.

Ксения Попова, Андрей Колупаев, Денис Харламов, Вести Крым

Источник: Вести.Севастополь

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