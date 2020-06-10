Из-за возгорания автомобиля в Крыму произошел лесной пожар

10 июня 2020     23
Из-за возгорания автомобиля в Крыму произошел лесной пожар

Накануне в Бахчисарайском районе на территории Привольненского участкового лесничества начался лесной пожар: на площади в 0,02 га горела лесная подстилка, и была угроза перехода огня на деревья. Как выяснили пожарные, причиной ЧП стал брошенный легковой автомобиль Opel Omega.

Он находился в труднодоступном месте, и туда не смогла проехать пожарная машина. Сотрудники лесного хозяйства организовали подвоз и перекачку воды для тушения, и буквально в течение 20 минут огонь был ликвидирован. Пострадавших нет, сейчас пожарные устанавливают владельца автомобиля и причины, почему загорелся автомобиль.

По информации пресс-службы МЧС, с начала года в лесах республики Крым зарегистрированы 52 природных пожара.

Источник: Вести.Севастополь

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