Из-за засухи число природных пожаров в Крыму увеличилось в пять раз

В связи с резким увеличением температуры 9-12 июня в Крыму ожидается высокая пожарная опасность. Будет усилено патрулирование лесов.

Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, в этом году из-за засушливой и ветреной погоды на полуострове произошло в 5 раз больше природных пожаров, чем было весной 2019-го. Еще 10 апреля на всей территории полуострова был установлен особый противопожарный режим, и отменять его правительство республики пока не собирается.

Людям запрещается посещать леса, сжигать листву и мусор на придомовых территориях частных домов, в садовых кооперативах. Введен запрет на выжигание сухой растительности на землях сельхозназначения.

Штраф за нарушение противопожарного режима составляет от 2 до 400 тысяч рублей.

Источник: Вести.Севастополь