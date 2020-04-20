Изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС

20 апреля 2020     16
Изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС

Изменения правил вызвала пандемия коронавируса.

1.    Появилась возможность дистанционной выписки пациентам лекарственных препаратов, доставки их на дом. Если у больного закончился препарат, который можно получить только по рецепту, лечащего врача можно вызвать на дом или он выпишет новый рецепт дистанционно. Также лекарства теперь разрешено доставлять на дом.

2.    Можно оформлять листки нетрудоспособности без посещения поликлиники людям, прибывшим из зарубежных стран, а также тем, кто живет вместе с ними.

3.    Срок действия выданных временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса ОМС продлен до 31 декабря 2020 года.

Появившиеся ограничения

В связи с перегруженностью медицинских учреждений появились ограничения на получение плановой медицинской помощи.

Прекращены все профосмотры и диспансеризация. Пациентов с хроническими заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения, при отсутствии жалоб, ухудшения самочувствия, просят отложить все визиты к врачу. В случае резкого ухудшения самочувствия лучше вызвать скорую помощь.

Плановая госпитализация в стационары с круглосуточным пребыванием и в дневные стационары проводится только по направлению врача.

Без изменений медпомощь оказывается:

– при заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пациента;

– при подозрении на наличие носительства и/или заболевания, вызванного COVID-19;

– пациентам с признаками простудного заболевания (повышение температуры тела, кашель, насморк, слабость, одышка), особенно пациентам старше 60 лет.

Госпитализации в специализированный стационар подлежат все пациенты с нетипичным течением ОРВИ и пневмонией.

По материалам Фонда обязательного медицинского страхования

Источник: Вести.Севастополь

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