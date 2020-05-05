Изоляция развернет нас в сторону самих себя – психолог

В Севастопольском государственном университете начали оказывать психологическую помощь по телефону. В колл-центре работают преподаватели и студенты факультета психологии. Консультация бесплатная, ее продолжительность до 50 минут. Координаторам проекта можно звонить по скайпу или через другие мессенджеры с 10.00 до 20.00.
Андрей Дымерец +7 978 859 79 92
Алексей Ширяев +7 978 854 32 33
А о том, как пережить самоизоляцию без вреда для здоровья, врач-психотерапевт, кандидат психологических наук Светлана Смирнова рассказала в интервью Алене Давыдовой.
Источник: Вести.Севастополь