Изоляция развернет нас в сторону самих себя – психолог

В Севастопольском государственном университете начали оказывать психологическую помощь по телефону. В колл-центре работают преподаватели и студенты факультета психологии. Консультация бесплатная, ее продолжительность до 50 минут. Координаторам проекта можно звонить по скайпу или через другие мессенджеры с 10.00 до 20.00.

Андрей Дымерец +7 978 859 79 92 Алексей Ширяев +7 978 854 32 33

А о том, как пережить самоизоляцию без вреда для здоровья, врач-психотерапевт, кандидат психологических наук Светлана Смирнова рассказала в интервью Алене Давыдовой.

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Источник: Вести.Севастополь