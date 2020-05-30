Известному севастопольскому доктору Владимиру Толлю сегодня исполнилось бы 85 лет

30 мая 2020     15
Известному севастопольскому доктору Владимиру Толлю сегодня исполнилось бы 85 лет

Сегодня 85 лет со дня рождения Владимира Михайловича Толля. Для многих севастопольцев он был и остается просто доктор Толль. Потомственный врач, изобретатель, учёный, рационализатор, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, Почётный гражданин Севастополя.

Это был первый случай в истории Севастополя, когда представитель медицины удостоился звания Почетного гражданина Города-Героя. В Севастополе Владимир Михайлович родился, жил, работал. 
Владимир Толль учился в школе №3. Родители его были медиками. Владимир Толль окончил два вуза и оба с красным дипломом. Сначала Севастопольский приборостроительный институт по специальности “Радиотехника”. Затем – Крымский медицинский институт. Трудовой путь начал участковым врачом первой городской больницы.

Доктор Толль более полувека отдал медицине, из них почти 40 лет бессменно руководил терапевтическим отделением городской больницы №7. У него много учеников, которые гордятся, что учились у Владимира Михайловича.

Скончался доктор Толль 23 января 2014 года в Севастополе.

Источник: Вести.Севастополь

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Сегодня 85 лет со дня рождения Владимира Михайловича Толля. Для многих севастопольцев он был и остается просто доктор Толль. Потомственный …



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