Известному севастопольскому доктору Владимиру Толлю сегодня исполнилось бы 85 лет

Сегодня 85 лет со дня рождения Владимира Михайловича Толля. Для многих севастопольцев он был и остается просто доктор Толль. Потомственный врач, изобретатель, учёный, рационализатор, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, Почётный гражданин Севастополя.

Это был первый случай в истории Севастополя, когда представитель медицины удостоился звания Почетного гражданина Города-Героя. В Севастополе Владимир Михайлович родился, жил, работал.

Владимир Толль учился в школе №3. Родители его были медиками. Владимир Толль окончил два вуза и оба с красным дипломом. Сначала Севастопольский приборостроительный институт по специальности “Радиотехника”. Затем – Крымский медицинский институт. Трудовой путь начал участковым врачом первой городской больницы.

Доктор Толль более полувека отдал медицине, из них почти 40 лет бессменно руководил терапевтическим отделением городской больницы №7. У него много учеников, которые гордятся, что учились у Владимира Михайловича.

Скончался доктор Толль 23 января 2014 года в Севастополе.

Источник: Вести.Севастополь