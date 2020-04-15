Яйца к Пасхе в Севастополе не подорожали

15 апреля 2020     1
Яйца к Пасхе в Севастополе не подорожали

Цена на имбирь в Севастополе снизилась в 7 раз. Сейчас килограмм пряности стоит чуть меньше тысячи рублей. Ежедневно за ситуацией на рынках, ярмарках и в крупных торговых сетях следят сотрудники главного управления потребительского рынка и лицензирования города.

Конечно, в первую очередь обращают внимание на стоимость продуктов первой необходимости. В начале карантина был незначительный рост цен. Благодаря подписанному меморандуму торговые сети обязались устанавливать нулевую или минимальную торговую наценку на социально значимые продукты. Сейчас повышения нет.

«Даже несмотря на ближайшие пасхальные праздники, у нас во все годы по яйцам всегда было повышение цен. Даже здесь яйца находятся в приемлемой минимальной цене по меморандуму, по соглашению. Гречневая крупа в разной ценовой категории. Самое главное, что есть в дешевой ценовой категории. Также по овощной группе, картофелю и т.д.  Никакого дефицита ни по одной линейке товаров не наблюдается», – сообщил руководитель управления Вадим Кирпичников.

Меморандум действует до 31 декабря 2020 года. При этом крупнейшие поставщики продуктов питания планируют пересмотреть закупочные цены на некоторые товары: кофе, чай, специи, макаронные и хлебобулочные изделия. Рост составит примерно от 5 до 20%.

  Служба информации «Вести.Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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