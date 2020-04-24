Эфиромасличные предприятия Крыма поддержат субсидиями

На помощь отрасли в бюджете республики предусмотрено 25 миллионов рублей.

Минсельхоз Крыма начал приём документов на предоставление субсидий предприятиям эфиромасличной отрасли, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Приём документов на предоставления субсидии из бюджета республики на закладку и возмещение части затрат и уход за многолетними эфиромасличными насаждениями… будет осуществляться с 27 апреля по 1 декабря 2020 года», – сообщил глава Минсельхоза Крыма Андрей Рюмшин.

Он напомнил, что за ближайшие пять лет планируется довести площадь полей эфиромасличной розы до 500-600 гектаров, лаванды – до 4000 гектаров.

Источник: Вести.Севастополь