Экипаж подводной лодки «Колпино» вернулся в Севастополь уничтожив условного противника

Поставленные задачи были выполнены в полном объеме, действия экипажа получили высокую оценку командования соединения подводных лодок Черноморского флота.

Моряки отработали действия по управлению подводной лодкой на различных глубинах и уничтожили корабельную группу условного противника. На учениях успешно провели электронные пуски ракет «Калибр-ПЛ».

Экипаж подводной лодки «Колпино» возвратился в Севастополь, выполнив плановые задачи по боевой подготовке в акватории Черного моря.

Экипаж подводной лодки «Колпино» вернулся в Севастополь уничтожив условного противника Экипаж подводной лодки «Колпино» возвратился в Севастополь, выполнив плановые задачи по боевой подготовке в акватории Черного моря. Моряки отработали действия …



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