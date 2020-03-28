Экипаж подводной лодки «Колпино» вернулся в Севастополь уничтожив условного противника

28 марта 2020     15
Экипаж подводной лодки «Колпино» вернулся в Севастополь уничтожив условного противника

Экипаж подводной лодки «Колпино» возвратился в Севастополь, выполнив плановые задачи по боевой подготовке в акватории Черного моря.

Моряки отработали действия по управлению подводной лодкой на различных глубинах и уничтожили корабельную группу условного противника. На учениях успешно провели электронные пуски ракет «Калибр-ПЛ».

Поставленные задачи были выполнены в полном объеме, действия экипажа получили высокую оценку командования соединения подводных лодок Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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