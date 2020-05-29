Экипажи «Адмирала Григоровича» и «Профессора Николая Муру» провели противодиверсионное учение

Фрегат «Адмирал Григорович» и спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру» на переходе в Индийский океан провели учение по отражению атаки с воздуха и нападения условных диверсантов.

По легенде учения, расчёты ПВО фрегата идентифицировали приближающиеся воздушные цели как авиацию противника и уничтожили электронными пусками ракет «Штиль-1». Затем была попытке нападения диверсантов на быстроходном плавсредстве подверглось судно «Профессор Николай Муру».

На фрегате обнаружили малоразмерную цель, приближающуюся на большой скорости, предупредили экипаж судна. Катер, выполняющий роль «вражеского», открыл огонь из стрелкового оружия по буксиру. Группа противодействия терроризму, находящаяся на борту фрегата, применила по условному противнику штатное оружие. После группа захвата обезвредила условных диверсантов и передала их пограничникам ближайшего государства.

Источник: Вести.Севастополь