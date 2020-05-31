Экипажи кораблей ЧФ в зимний период провели в море на треть больше времени

Общее время нахождения экипажей кораблей и катеров Черноморского флота в море, без заходов в порт, в зимний период обучения в 2020 году превысила показатели предыдущего периода на 33%.

Экипажи находились в море около 2000 ходовых суток и прошли порядка 130 тысяч морских миль. Увеличение наплаванности кораблей и катеров связано с ростом числа дальних походов в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Кроме того, росту показателя способствует ввод в состав флота новых кораблей и судов.

Источник: Вести.Севастополь