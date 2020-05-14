Экс-директор «Крымавтотранса» задержан за растрату 5 млн рублей

Задержан бывший руководитель ГУП «Крымавтотранс», по подозрению в том, что с сентября 2018 по июль 2019 года, незаконно выплатил себе и топ-менеджерам организации крупные премии.

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Руководитель организовал выплату вознаграждений, скрыв от министерства транспорта Крыма информацию о неудовлетворительном финансовом состоянии предприятия. Сумма присвоенных и растраченных государственных средств составила около пяти миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» с санкцией до 10 лет лишения свободы. Устанавливается круг лиц, причастных к преступлению, сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь