Юных ялтинцев приглашают помочь создать будущий облик Советской площади

21 апреля 2020     9
Юных ялтинцев приглашают помочь создать будущий облик Советской площади

Сейчас прорабатывается проект преобразования Советской площади Ялты, участие в его разработке могут принять и юные жители города.

«В конце мая Ялта отправит на Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений, заявку по благоустройству нашей центральной площади – Советской», – рассказал замглавы администрации Ялты Виталий Оганесян.

Он подчеркнул, что городским властям хотелось бы узнать, какой хотят видеть территорию юные ялтинцы, которым нет ещё 17 лет. Они могут принять участие в конкурсе рисунков, посвящённых площади. Для рисунков можно выбрать одну из тем: прошлое, настоящее, будущее или объединить в работе сразу все периоды.

Участников разделят на три возрастные группы: 6-8 лет, 9-11 лет и 12-16 лет. Работы будут приниматься с 22 апреля 2020 по 4 мая 2020 года в двух номинациях: графика и живопись или компьютерная графика. Победителей назовут до 11 мая. Они получат дипломы, а лучшие работы примут участие в выставке.

Работы нужно присылать на электронную почту: smi@yalta.rk.gov.ru.

Источник: Вести.Севастополь

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