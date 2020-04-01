К Крыму изменится работа общественного транспорта

В период действия режима повышенной готовности с 1 апреля в работе общественного транспорта на территории Республики Крым произойдут существенные изменения.

Прекращены межрегиональные перевозки в направлении Краснодарского края на период действия режима повышенной готовности в Республике Крым. Также отменены рейсы автотранспорта в город Севастополь.

Перевозки пассажиров по межмуниципальным и муниципальным маршрутам будут осуществляться в соответствии с установленными графиками движения с интервалом не более 40 минут. Рейсы автобусов и троллейбусов могут быть отменены в случае отсутствия на них пассажиров.

Изменится график работы внутригородского транспорта. Перевозка пассажиров будет осуществляться с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в соответствии с установленными графиками движения;

с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:59 с интервалом в 40 минут;

Железнодорожный транспорт работает без изменений. Пригородные электрички и поезда дальнего следования осуществляют перевозки согласно прежнему расписанию движения.

В настоящее время до 40% рейсов по маршрутам регулярных перевозок через автостанционную сеть Республики Крым сокращено, сообщает Минтранс Республики Крым. Движение автобусов будет осуществляться со следующими интервалами:

– Армянское – от 30 до 120 минут;

– Бахчисарайкое – от 20 до 90 минут;

– Джанкойское – от 20 до 60минут;

– Евпаторийское – от 10 до 30 минут;

– Керченское – от 25 до 90 минут;

– Кировское – от 60 до 210 минут;

– Нижнегорское – от 20 до 60 минут;

– Раздольненское – до 240 минут;

– Советское – от 30 до 120 минут;

– Судакское – от 30 до 120 минут;

– Черноморское – от 20 до 90 минут;

– Феодосийское – от 10 до 60 минут;

– Ялтинское – от 10 до 60 минут.

Источник: Вести.Севастополь