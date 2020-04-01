К Крыму изменится работа общественного транспорта

В период действия режима повышенной готовности с 1 апреля в работе общественного транспорта на территории Республики Крым произойдут существенные изменения.
Прекращены межрегиональные перевозки в направлении Краснодарского края на период действия режима повышенной готовности в Республике Крым. Также отменены рейсы автотранспорта в город Севастополь.
Перевозки пассажиров по межмуниципальным и муниципальным маршрутам будут осуществляться в соответствии с установленными графиками движения с интервалом не более 40 минут. Рейсы автобусов и троллейбусов могут быть отменены в случае отсутствия на них пассажиров.
Изменится график работы внутригородского транспорта. Перевозка пассажиров будет осуществляться с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 в соответствии с установленными графиками движения;
с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:59 с интервалом в 40 минут;
Железнодорожный транспорт работает без изменений. Пригородные электрички и поезда дальнего следования осуществляют перевозки согласно прежнему расписанию движения.
В настоящее время до 40% рейсов по маршрутам регулярных перевозок через автостанционную сеть Республики Крым сокращено, сообщает Минтранс Республики Крым. Движение автобусов будет осуществляться со следующими интервалами:
– Армянское – от 30 до 120 минут;
– Бахчисарайкое – от 20 до 90 минут;
– Джанкойское – от 20 до 60минут;
– Евпаторийское – от 10 до 30 минут;
– Керченское – от 25 до 90 минут;
– Кировское – от 60 до 210 минут;
– Нижнегорское – от 20 до 60 минут;
– Раздольненское – до 240 минут;
– Советское – от 30 до 120 минут;
– Судакское – от 30 до 120 минут;
– Черноморское – от 20 до 90 минут;
– Феодосийское – от 10 до 60 минут;
– Ялтинское – от 10 до 60 минут.
Источник: Вести.Севастополь