К майским праздникам увеличится число проверок режима самоизоляции

В городе у тех, кто находится на улице, проверяют спецпропуска. Бумажные документы продолжают действовать, помимо них выдано 20 тысяч электронных пропусков, оформленных через сайт правительства региона. Их проверяют представители правоохранительных органов.

<!-- -->

Сотрудники Крымского линейного управления МВД России на транспорте выходят ежедневно в рейды в аэропорту, на вокзалах и у причалов. Местам, примыкающим к акватории Черного моря, и предназначенным для отдыха, а также стоянкам прогулочных катеров и набережным уделяют особое внимание. Чем ближе к майским праздникам, тем чаще будут проходить обходы полицейских.

Источник: Вести.Севастополь