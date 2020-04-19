К правоохранителям, патрулирующим улицы Севастополя, присоединились госслужащие

19 апреля 2020     10
К правоохранителям, патрулирующим улицы Севастополя, присоединились госслужащие

В Севастополе на поиски нарушителей режима самоизоляции вышли 40 государственных гражданских служащих.

Об этом в своем интервью сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он уточнил, что штрафуются злостные нарушители, особенно те, кто проявляет агрессию. Но задача патруля не оштрафовать нарушителя, а разъяснить важность самоизоляции, пояснил глава Севастополя.

«Город патрулируется. Результаты есть. Количество протоколов каждый день растёт. Это не здорово. Потому что наша задача – не оштрафовать людей, а призвать их к порядку. Сейчас дополнительно присоединяются военные, черноморский флот, военная полиция и военнослужащие. Они не имеют права составлять протоколы, но к ним будут приставлены государственные гражданские служащие, которые имеют такую возможность. Таких госслужащих около 40 человек», – рассказал Михаил Развожаев.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Американский фигурист рассказал о панике в США из-за коронавируса
Американский фигурист рассказал о панике в США из-за коронавируса

Американский фигурист российского происхождения Алексей Красножон рассказал о паниковавших из-за пандемии коронавируса жителях США. Об этом сообщает Sport24. Спортсмен заявил, …


Каждый пятый зараженный коронавирусом на Украине оказался медиком
Каждый пятый зараженный коронавирусом на Украине оказался медиком

Среди украинских медиков новой коронавирусной инфекцией заражено уже более тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра …


Песков рассказал о непростом решении Путина
Песков рассказал о непростом решении Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину непросто далось решение о переносе парада Победы из-за распространения коронавируса. Об …


В Ялте и Симферополе зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции
В Ялте и Симферополе зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции

В Крыму число зараженных коронавирусом выросло до 45 человек. Информацию об этом опубликовал глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей …


В Ялте и Симферополе зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции
В Ялте и Симферополе зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции

В Крыму число зараженных коронавирусом выросло до 45 человек. Информацию об этом опубликовал глава Республики Крым Сергей Аксенов на своей …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты