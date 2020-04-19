К правоохранителям, патрулирующим улицы Севастополя, присоединились госслужащие

В Севастополе на поиски нарушителей режима самоизоляции вышли 40 государственных гражданских служащих.

Об этом в своем интервью сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он уточнил, что штрафуются злостные нарушители, особенно те, кто проявляет агрессию. Но задача патруля не оштрафовать нарушителя, а разъяснить важность самоизоляции, пояснил глава Севастополя.

«Город патрулируется. Результаты есть. Количество протоколов каждый день растёт. Это не здорово. Потому что наша задача – не оштрафовать людей, а призвать их к порядку. Сейчас дополнительно присоединяются военные, черноморский флот, военная полиция и военнослужащие. Они не имеют права составлять протоколы, но к ним будут приставлены государственные гражданские служащие, которые имеют такую возможность. Таких госслужащих около 40 человек», – рассказал Михаил Развожаев.

Источник: Вести.Севастополь