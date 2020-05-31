Кафе и рестораны Севастополя готовятся к открытию

Мерами государственной поддержки уже воспользовались многие рестораторы. Владельцы и сотрудники заведений общественного питания последние дни активно готовились к открытию с учётом новых правил. Часть из них работали на доставку, но, по сравнению с привычными доходами, она приносила небольшую прибыль. Однако снятие некоторых ограничений не означает, что новые подходы к ведению бизнеса поставят на паузу.

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Пока попугайчики Гренаш и Гарнача с беззаботным щебетом ждут гостей, коллектив ресторана готовится открыть для них двери. Посадочных мест будет в два раза меньше: социальная дистанция – одна из основных мер безопасности.

Приборы, посуду дезинфицируют спиртом и водой. Чаще нужно будет протирать столы, убирать в помещении. И конечно, носить перчатки и маски. Тут возникает психологическая особенность: как улыбаться гостям? Приходится размышлять о новых подходах. Владельцы ещё до закрытия этого ресторана запускали доставку, процесс ускорили, а ещё придумали новый проект с демократичной ценовой политикой.

«Он называется «Фуд Фемили». Это приготовление и доставка на дом готовой еды, но не ресторанной еды, а обычной еды, которую каждый из нас ест дома каждый день. Просто приготовленной шеф-поварами наших ресторанов. Наши официанты на своих машинах, а иногда и мы сами тоже ездим, развозим заказы. Это копеечка, но эта копеечка, которая остается в семье, что называется. А мы свою компанию считаем семьёй», – говорит ресторатор Рустам Акиниязов.

И эту семью удалось сохранить, хотя доставка приносила только 10% от привычной прибыли.

Основной состав коллектива возвращается к работе и в этом кафе. Но количество посадочных мест сократится на 30%. Открыты будут три террасы. На каждом столе появится диспенсер с дезинфектором, уборку также будут проводить каждые полчаса. Меню изменится на время.

«Оставили, по сути, наши хиты, любимые гостями. Чтобы, во-первых, не отягощать процесс закупки продуктами, потому что, в принципе, сейчас денег на это особо не хватает. Честно, конечно, решение было для нас максимально вовремя, потому что ждать ещё две недели, ну, реально, многие не протянули бы. Просто коллектив начал бы разваливаться», – делится владелец кафе Денис Штукатуров.

Хотя арендодатель пошёл навстречу и отменил платежи на время простоя, ущерб ресторатор понес значительный. Покрыть его рассчитывает до сентября. Хотя с уверенностью что-то планировать можно максимум на две недели вперед, говорит Денис Штукатуров. Благодаря сохранению коллектива, ему удалось воспользоваться субсидией от государства.

Среди других мер поддержки бизнеса для владельцев кафе и ресторанов с открытой площадкой, региональные власти предусмотрели ещё одну возможность. Если такая площадка находится в собственности города, то платить за её аренду не нужно до 31 июля. Однако, по словам врио губернатора Михаила Развожаева, этот срок может быть продлён.

Минимальное расстояние между столами по рекомендации Роспотребнадзора – один метр. На этой террасе теперь вместо 40 посадочных мест – 16. Будут ли они востребованы, ответить сложно с учётом общей экономической ситуации. Возможно, подход к работе придётся изменить, исходя из пожеланий гостей.

«Кто мог, быстренько перестроился быстренько перестроился на доставку. Мы же нет, мы ждали всё-таки снятия самоизоляции людей и попробовали всё-таки организоваться на вынос. Но люди ходят, просят летние веранды», – рассказывает предприниматель Алла Подлесная.

Основное помещение пока только для сотрудников. Здесь измеряют температуру, работает специально купленный рециркулятор, хранятся средства индивидуальной защиты и антисептики. Затраты на них тоже немалые. Но такова новая реальность. Следующий этап снятия ограничений, который запланирован на 15 июня, подразумевает полное открытие кафе и ресторанов, опять же с соблюдением мер безопасности. Поможет ли это наверстать упущенное, зависит ещё и от туристического сезона. А каким он будет, пока неизвестно.

Вероника Андреева, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь