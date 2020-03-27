Кафе и столовые Севастополя закроют залы для посетителей

Предприятия общественного питания должны будут перейти на дистанционный режим работы. Это означает, что повара могут готовить блюда, но только в режиме доставки их горожанам. Обслуживание в зале нужно приостановить, считает врио губернатора Севастополя.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства, которое впервые проходит в режиме прямой трансляции, и за ним могут наблюдать все севастопольцы.

Так в Москве рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания уже приостанавили обслуживание в зале. Теперь они работают только на вынос и доставку. Это рекомендация рабочей группы Госсовета России.

Сегодня до конца дня будет принято постановление правительства Севастополя и его доведут до владельцев всех предприятий общественного питания.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта sevas.ru

Источник: Вести.Севастополь