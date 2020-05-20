Как беременным правильно выйти из режима самоизоляции

Для основной массы людей поликлиники будут закрыты до отмены режима повышенной готовности. Из-за опасности коронавируса беременным врачи разрешили не посещать специалистов по списку. Акушерско-гинекологическая служба в условиях пандемии серьезно перестроила работу. Когда снова можно будет посещать молодых мам, приходить на партнёрские роды и как быть с обязательными скринингами — в интервью Евгении Квашниной рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии городской больницы № 5 Елена Леванович.

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Как беременным правильно выйти из режима самоизоляции Для основной массы людей поликлиники будут закрыты до отмены режима повышенной готовности. Из-за опасности коронавируса беременным врачи разрешили не посещать специалистов по списку. …



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