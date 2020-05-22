Как изменились вкусы севастопольских покупателей после самоизоляции

В Севастополе заработали магазины товаров, которые не входят в список первой необходимости. Владельцы и продавцы вышли из режима самоизоляции, и сейчас подсчитывают убытки и думают, как работать в новых условиях. Какие пути выбирали предприниматели, чтобы избежать краха бизнеса и как изменились предпочтения клиентов?

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«Дни рождения, юбилеи – это в первую очередь, да. И какие-то вещи, там, новоселье, допустим, люди собираются. Потом, в общем-то, в этом году мы не почувствовали такой праздник как Пасха», – рассказывает владелец магазина подарков Владимир Сейб.

Владимир воспользовался налоговой отсрочкой. Его товар не испортится и не устареет. Но всё-таки предприниматель волнуется, что любимые туристами сувениры могут остаться на полках. О начале сезона пока говорить рано.

Предприниматель Алина Абдураимова сама консультирует клиентов. Говорит, соскучилась по шуму в торговом зале.

Помогла и предпринимательская интуиция – своевременные звонки иностранным поставщикам и быстрые заказы. Но всё ещё нестабильно. Теперь, кроме привычных продаж, нужно удержать новый канал сбыта.

«Если брать общее за 100%, наверное, почти 20% клиентов, в принципе, их устроили онлайн-заказы, и они так и продолжают делать эти онлайн-заказы. Есть сложности с какими-то там европейскими товарами. Есть там или нет, или марка в карантине», – поясняет владелица магазина косметики Алина Абдураимова.

У клиентов новые потребности. Мастера сферы красоты теперь помешаны на антисептике. Зато упал спрос на оборудование, салонов-однодневок эконом-класса в этом году не открывают.

Когда у Эдуарда Никулина порвался любимый гидрокостюм и негде было купить новый, у дайвера закралось опасение, что можно пропустить сезон. Теперь готовится экстренно: первое погружение уже запланировал.

«И вода в море уже нагревается, и рыба к берегу подошла. Соответственно, поплывём! По-любому!», – считает Эдуард Никулин.

Салон оборудования для дайвинга и рыбалки спасаться решил серьёзными распродажами. На дорогой сегмент товаров у клиентов денег нет. Бюджет бизнеса до сих пор похож на конструктор. Если работает, значит, собран грамотно.

«Планировали запустить в этом году три вида гидрокостюмов, ограничились одним. За счёт других резервных средств, потраченных немного не по назначению, но это помогло магазину не закрыться», – делится владелец магазина снаряжения для дайвинга Сергей Матофонов.

Сколько магазинов в городе кризис пережить не смогло, уже скоро покажет рынок коммерческой недвижимости.

Во время коронавирусного кризиса, экономика показала одну из своих ярких черт – удержаться на плаву может только тот, у кого есть финансовая подушка безопасности, и самое главное – лояльные клиенты. Да, не все, но магазины открыты. Однако это не значит, что сложные времена закончились. Работать в новых условиях предпринимателям ещё только предстоит научиться.

Евгения Квашнина, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь