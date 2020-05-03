Как коронавирус отразился на политической жизни Севастополя

Теперь 28 апреля станет профессиональным праздником сотрудников скорой помощи официально. Об этом на совещании с губернаторами объявил Президент страны. Главы регионов рассказывали о ситуации в сфере медицины и сделали предложения по мерам поддержки. Сейчас у губернаторов полномочия расширены. И, как говорят политологи, после эпидемии коронавируса рейтинги руководителей субъектов обновятся в зависимости от принятых ими решений.

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Относительно благополучная. Так в начале доклада Михаил Развожаев характеризует ситуацию, которая сложилась в Севастополе в связи с распространением коронавируса. В течение недели стало известно о двух очагах инфекции на двух стройках. Они закрытые. Горожанам не угрожают. Пока люди работают в режиме обсервации под наблюдением, в городе проводят профессиональную переподготовку врачей, отчитывается глава региона. Запасы средств защиты и лекарств сформированы на две недели и постоянно пополняются. И вот, пожалуй, самое интересное заявление: больницы оснащают из расчета уже не 450 тысяч человек населения, а на 700 тысяч. Столько сейчас проживает в Севастополе по статистике, собранной по количеству потребления хлеба и воды. От темы борьбы с COVID-19 врио губернатора переходит к мерам борьбы с его социальными и экономическими последствиями. Просит Президента расширить список семей, которым положена выплата 5000 рублей на детей в возрасте до трёх лет.

«Так получилось, что одна группа ребятишек, рождённых в 2017 году, условно говоря, с апреля по декабрь, которым сейчас ещё нет трёх лет, она в этот указ не попадает. Мы сейчас на региональном уровне, и многие мои коллеги также, эту группу своими региональными актами отрегулировали и, конечно, эти выплаты будем делать. Но, допустим, у нас это 1600 семей, а в других регионах больше. Можно было эту компенсацию предусмотреть на федеральном уровне?», – уточнил Михаил Развожаев.

Второе предложение касается тех, кто после первого марта лишился работы. Много в Севастополе незарегистрированных самозанятых. Людей работавших, но не трудоустроенных официально, как минимум, 10 тысяч человек. Плюс индивидуальные предприниматели, которые работали сами на себя, не нанимая сотрудников. Им тоже сейчас очень нужна финансовая поддержка.

«Спасибо, Михаил Владимирович, спасибо за предложения, проработаем», – отметил Владимир Путин.

Сейчас губернаторы предельно ответственны за ситуацию в регионах. К ним повышенное внимание и со стороны федеральных властей, и, конечно же, населения. Уже понятно, что эпидемиологическая ситуация изменит в том числе политический цикл. Когда будет назначена новая дата единого дня голосования не известно, но то, что Севастополю стоит начинать готовиться к выборам главы региона, дали понять результаты опроса, опубликованные Фондом общественного мнения. Его специалисты провели анкетирование по телефону. 83% опрошенных допускают возможность проголосовать за Михаила Развожаева. И 80% опрошенных ответили, что нынешний врио губернатора Севастополя «работает на посту главы города скорее хорошо». Эти данные уже внимательно изучили российские политологи.

«То, что сейчас Развожаев получил в цифрах, это подтверждённый реальный результат. Это не наводка от того, что, ну, скорее всего человек хороший, давайте ему авансом поставим высокую оценку. Это уже объективная оценка его деятельности, его работы и работы его команды. Я берусь утверждать, что цифры, которые сейчас у Развожаева есть – высокие цифры в сложных условиях – это, скажем так, более дорогие и более значимые цифры, чем мы бы сравнивали с осенью», – считает политический консультант Виктор Потуремский.

Больше года в должности временно исполняющего обязанности. Длительное пребывание в таком статусе лишает политиков возможности говорить о наследии предшественников и том, что не на всё хватило времени, но при этом даёт возможность сделать больше и показать умение работать. Поэтому другим кандидатам обогнать Развожаева, считают эксперты, уже будет сложно.

«Сейчас предсказывать исход выборов ещё рано. Но лидерство Развожаева очевидно. Судя по данным ФОМа, это один из лучших показателей сейчас по стране из всех врио губернаторов, которые пойдут на выборы. Большой спрос на справедливость и открытость власти, на мой взгляд, Михаил Развожаев смог удовлетворить», – говорит эксперт по оценке политических рисков Евгений Минченко.

Кроме нового стиля общения, среди плюсов, конечно же, называют конец разногласиям в политической системе Севастополя. При этом стоит понимать, что статус врио ограничивает, не позволяя осуществить всего задуманного. Политологи сходятся во мнении: после стабилизации ситуации с коронавирусом и возвращению к нормальному ритму жизни, рейтинги глав субъектов обновятся. А вот предварительные цифры по возможной явке потенциальных избирателей вполне могут остаться прежними. В выборах губернатора на сегодня готовы принять участие 87% жителей города федерального значения.

Источник: Вести.Севастополь