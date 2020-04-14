Как не растолстеть в период самоизоляции – советы спортсменов и диетологов

В Севастополе стартовал конкурс видеороликов “Тренируйся дома. Спорт – норма жизни”. Участие в нем могут принять все желающие. Достаточно просто записать видео своих домашних тренировок и выложить в одну из социальных сетей со специальными хэштегами. Какой приз получит победитель и как не набрать лишний вес в период самоизоляции?

<!-- -->

Времени дома севастопольцы теперь проводят гораздо больше, энергии тратится меньше. Вместо привычных маршрутов, один – от дивана к холодильнику. И чтобы не набрать за время самоизоляции лишний вес, диетологи советуют тщательно следить за своим рационом.

«Суточная норма килокалорий у женщин – 1800, у мужнин – 2100. Также для правильного обмена веществ и для получения всех необходимых микроэлементов, человеку необходимы белки, жиры, углеводы, витамины и, конечно, вода», – рассказывает врач-диетолог Элина Горшкова.

В день желательно выпивать полтора – два литра воды. А в основе рациона должны быть фрукты, овощи и крупы. Всемирная организация здравоохранения рекомендует также не скупать массово продукты в магазинах. К дефициту это вряд ли приведёт, а вот к неразумному потреблению – точно.

«Выручки упали, людей нет. Чувствуется, что люди соблюдают режим самоизоляции, выходят на улицу только, чтобы приобрести продукты первой необходимости: хлеб, молоко, картофель, фрукты», – отмечает продавец Лилия Борисова.

Тренажерные залы закрыты, но это не повод отказываться от физической нагрузки, говорят фитнес-тренеры. Заниматься спортом можно и дома – в онлайн-режиме или по видеоурокам. В борьбе с лишним весом эффективна круговая тренировка, когда поочередно друг за другом выполняется сразу несколько упражнений.

Дополнительного оборудования здесь не требуется. А тем, кто привык заниматься с различными снарядами, тренажерные залы сдают их в аренду.

Самоизоляция – не ограничение, а возможность заняться собой, начать правильно питаться и привести свое тело в хорошую физическую форму. Мотивацией для занятий может стать конкурс видеороликов “Тренируйся дома. Спорт- норма жизни”, который стартовал в Севастополе. Он продлится до 30 апреля. Победители получат в подарок различные тренажеры.

Анастасия Репикова, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь