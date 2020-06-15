Как подготовлены севастопольские пляжи к открытию сезона

В городе сегодня стартовал купальный сезон. В Севастополе открыты 34 пляжа. Сотрудники департамента городского хозяйства проинспектировали самые крупные точки отдыха и оценили их работу. Что изменилось на побережье для отдыхающих?

<!-- -->

Трое спасателей, которые дежурят с 8:00 до 20:00, круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Такие меры безопасности на Солдатском пляже будут действовать весь купальный сезон. А еще здесь должна появиться спортивная площадка и уже есть детская зона. Для неё на этой неделе завезли новый песок.

«Песок с карьера Евпатории, мягкий речной, хороший песок», – говорит представитель оператора пляжа Антон Вавилов.

В ближайшее время по выходным в детской зоне начнут работать аниматоры, обещают представители оператора пляжа. Их работу и стремление организовать на море культурный досуг отдыхающие оценивают на “отлично”.

На пляже “Омега” в этом сезоне тоже стало уютнее. Стройки, расположенные вблизи береговой линии, огородили новым забором, каменные декоративные ограждения вдоль прогулочной зоны восстановили, а хозяев пляжных кафе обязали облагородить зелёную зону, прилегающую к их территории.

«Видно, тут покосили траву, мы делали замечание в прошлый раз, теперь нужно тут сделать цветочное оформление, чтобы приятно было всё это видеть – Да, сделаем, хорошо», – отметил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Ещё одно новшество –стало больше скамеек, и скоро у пирсов оборудуют дополнительные спуски в воду.

По-новому теперь выглядит и пляж “Песочный”. В этом году бетонное административное здание и подпорные стены обшили деревом, а душевые кабинки перенесли от береговой линии на расстояние больше 50 метров от воды и подключили к городской канализации. Это требования ГОСТа под названием “Туристские услуги. Услуги пляжей”.

Души и туалеты на “Хрустальном” также подключены к городской канализации. Новый оператор пляжа взял территорию в аренду на 10 лет. Одно из первых принятых решений – заменить старый бетон на новую плитку.

«Плитка, я уверен, будет стоять, а если с ней что-то будет не так, будем её реконструировать и заменять точечно, если что-то будет её выбивать, какие-то природные условия», – рассказал генеральный директор компании-оператора пляжа Сергей Калюжный.

Чисто на суше, чисто в море. Каждые 10 дней Роспотребнадзор берёт пробы воды. Всего в городе работает 34 оборудованных пляжа. Их теплая атмосфера, шутят отдыхающие, компенсирует то, что Чёрное море в этом июне холоднее обычного. Сейчас температура воды составляет 19 градусов, но это не останавливает влюблённых в южный берег туристов.

Анна Шустер, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь