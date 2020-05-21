Как получить консультации судебных приставов дистанционно

21 мая 2020     16
Как получить консультации судебных приставов дистанционно

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Севастополю проинформировало граждан о порядке работы в условиях режима повышенной готовности. Поскольку личный прием по вопросам отмены наложенного ареста на денежные средства и иным вопросам временно прекращен, граждане могут получить консультации работников ведомства дистанционно.

Как это сделать «Вести FM» рассказал заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю, старший лейтенант внутренней службы Максим Айдамиров.

«Напоминаем, что на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю r92.fssprus.ru различные электронные сервисы, которые помогают в дистанционном режиме узнать о долгах, оплатить их, получить необходимую информацию по исполнительным производствам, а также подать заявление, ходатайство или жалобу», – уточнил Айдамиров.

УФССП России по Севастополю напоминает, для того, чтобы граждане могли обратиться со своими вопросами к работникам ведомства дистанционно, есть множество каналов коммуникации. Можно позвонить по телефону дежурной части: (8692) 53-93-13, либо обратиться непосредственно в отделы судебных приставов по телефонам и адресам электронной почты, контактные данные отделов размещены на официальном сайте r92.fssprus.ru.

Чтобы проверить наличие задолженности, необходимо зайти на сайте ведомства в раздел «Сервисы», а затем в «Банк данных исполнительных производств».

«После заполнения соответствующих полей и активизации окна «поиск» на экран выводится таблица с информацией о должнике, номере и дате возбуждения исполнительного производства, предмете исполнения, наименовании отдела судебных приставов, а также контактах судебного пристава-исполнителя, к которому следует обращаться», – пояснил заместитель главного судебного пристава Севастополя.

Кроме того, в каждом структурном подразделении УФССП по Севастополю установлены специальные переносные ящики для приёма письменной корреспонденции.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Министр спорта Московской области рассказал, когда откроются базы столичных клубов РПЛ
Министр спорта Московской области рассказал, когда откроются базы столичных клубов РПЛ

16:55 Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, когда откроются базы московских клубов РПЛ и как они будут работать в …


Самолёт с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Россию
Самолёт с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Россию

16:56 Американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3. © …


В Севастополе задержан похититель ювелирных изделий
В Севастополе задержан похититель ювелирных изделий

В ОМВД по Ленинскому району Севастополя обратилась 55-летняя местная жительница с заявлением о краже ювелирных украшения стоимостью 13 тысяч рублей. …


Суд Севастополя прекратил рассмотрение иска о введении режима повышенной готовности
Суд Севастополя прекратил рассмотрение иска о введении режима повышенной готовности

Севастопольский городской суд прекратил производство по административному иску об оспаривании Указа врио губернатора города от 17 марта «О введении на …


В день полярника в Севастополе открыли мемориальную доску в честь Ивана Папанина
В день полярника в Севастополе открыли мемориальную доску в честь Ивана Папанина

Сегодня в Севастополе установили памятную доску исследователю Арктики, доктору географических наук, дважды Герою Советского Союза, контр-адмиралу Ивану Папанину. Табличка находится …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты