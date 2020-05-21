Как получить консультации судебных приставов дистанционно

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Севастополю проинформировало граждан о порядке работы в условиях режима повышенной готовности. Поскольку личный прием по вопросам отмены наложенного ареста на денежные средства и иным вопросам временно прекращен, граждане могут получить консультации работников ведомства дистанционно.

Как это сделать «Вести FM» рассказал заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю, старший лейтенант внутренней службы Максим Айдамиров.

«Напоминаем, что на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Севастополю r92.fssprus.ru различные электронные сервисы, которые помогают в дистанционном режиме узнать о долгах, оплатить их, получить необходимую информацию по исполнительным производствам, а также подать заявление, ходатайство или жалобу», – уточнил Айдамиров.

УФССП России по Севастополю напоминает, для того, чтобы граждане могли обратиться со своими вопросами к работникам ведомства дистанционно, есть множество каналов коммуникации. Можно позвонить по телефону дежурной части: (8692) 53-93-13, либо обратиться непосредственно в отделы судебных приставов по телефонам и адресам электронной почты, контактные данные отделов размещены на официальном сайте r92.fssprus.ru.

Чтобы проверить наличие задолженности, необходимо зайти на сайте ведомства в раздел «Сервисы», а затем в «Банк данных исполнительных производств».

«После заполнения соответствующих полей и активизации окна «поиск» на экран выводится таблица с информацией о должнике, номере и дате возбуждения исполнительного производства, предмете исполнения, наименовании отдела судебных приставов, а также контактах судебного пристава-исполнителя, к которому следует обращаться», – пояснил заместитель главного судебного пристава Севастополя.

Кроме того, в каждом структурном подразделении УФССП по Севастополю установлены специальные переносные ящики для приёма письменной корреспонденции.

Источник: Вести.Севастополь