Как повлияла на природу Севастополя самоизоляция людей

Пока люди на самоизоляции, природа восстанавливается. Севастопольские ученые фиксируют улучшение экологической обстановки в акватории Черного моря. Концентрация нефти и тяжелых металлов снизилась. А наша съемочная группа устроила собственный рейд по заповедникам и памятникам природы.

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На этой тропе у села Новобобровка обычно десятки туристов: она ведет к трехскатному водопаду. А сегодня никого, и абсолютная тишина. Природа как будто погрузилась в сон. Не слышно даже журчания реки. Русло пересохло. Потоки людей иссякли, как потоки воды.

И это время природа использует, чтобы восстановиться. Проторенные тропы зарастают, на вишнях и каштанах появляются молодые побеги, распускаются пионы. Пока люди на самоизоляции, животные осматривают места, которые раньше обходили стороной, в том числе и дороги. И для них это фактор риска.

«Увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием животных», – рассказал Роман Денисов, и.о. начальника отдела лесного хозяйства ГУ природных ресурсов и экологии Севастополя.

Тем временем, ученые Государственного океанографического института отмечают, три недели самоизоляции людей сохранили жизни десятков птиц, которые теперь беспрепятственно гнездятся в местах своего обитания.

Весной природа поёт, и сейчас эту песню слышно намного отчетливее. Уровень поверхностного сейсмического шума снизился, говорят ученые. Железные дороги закрыты. Многие заводы не работают, остановлена часть строек. Все это создавало вибрацию.

«Если она уходила в воду, то тогда морские беспозвоночные: не только дельфины, киты, а, например, вся вот эта вот придонная фауна типа беспозвоночных рачков, крабиков – начинала беспокоиться», – говорит Виктор Лисютин, доцент кафедры физики Севастопольского государственного университета.

А теперь – затишье. И дельфины теперь тоже стали ближе к людям. Севастопольцы все чаще видят этих морских животных на Графской пристани, у памятника затопленным кораблям, а также в Инкермане и Балаклаве.

«Их меньше стали беспокоить в море, то есть из-за того, что судоходство ограничено, рекреационная нагрузка снижена, меньше этих катеров с туристами, которые гоняются за дельфинами, поэтому дельфины стали подходить ближе», – рассказывает Дмитрий Куцын, старший научный сотрудник отдела ихтиологии Института биологии южных морей.

К тому же вода в прибрежной зоне Севастополя стала чище, говорят ученые. Снизилась концентрация вредных веществ. Но чтобы полностью восстановиться, природе Крымского полуострова пары месяцев самоизоляции людей мало. Правда, ограничить хозяйственную деятельность человека на длительный срок, получится вряд ли.

Алена Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь