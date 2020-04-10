Как работают блокпосты на въездах в Севастополь

Вот уже 10 дней на всех въездах в Севастополь стоят блокпосты. Сотрудники полиции, скорой помощи и примкнувшие к ним добровольцы из числа тех, кто охранял въезды в город в 2014 году, проверяют всех водителей и пассажиров, выясняют, для чего они едут в Севастополь.

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Сейчас на дорогах небольшой трафик и это видно по пробке, которая собралась перед блокпостом. От знака “Гончарное” до контрольно-пропускного пункта примерно 700 метров. Пешком идти 5 минут, а за рулём почти час, жалуются водители. На пункте пропуска проверяют всех, но стараются не задерживать. На измерение температуры и опрос уходят считанные секунды.

Правила простые: если человек из другого региона и у него есть, где жить в Севастополе – обязателен двухнедельный карантин по месту пребывания. Степан Баженов с друзьями подписывают документы, что не будут покидать дом, они успели вовремя снять квартиру в городе. Ещё до пандемии выпускники Ярославского театрального института ездили по стране в поисках работы.

«Это внесло в наш маршрут такие коррективы, что мы на две недели должны остаться здесь, в Крыму. Хорошо, что в Крыму, а не где-нибудь в Норильске! Здесь тепло, хорошо», – говорит Степан Баженов.

В особенно “подвешенном” состоянии оказались иностранцы. Жителю Донецка Андрею Иванову объяснили, что продлевать миграционные документы пока не обязательно, в первую очередь важно самоизолироваться.

«Сейчас должны были получить паспорта граждан РФ, но всё пока откладывается. Та же ситуация с патентами, продлить тоже сейчас пока нереально», -рассказал Андрей Иванов.

В анкете, которую подписывают на въезде в Севастополь, указано, что, если человек нарушит домашний карантин и попадётся патрулям, его сразу же перевезут в инфекционную больницу. Для тех, кто только собирается снять квартиру, остаётся один вариант – обсерватор.

«Многие уже на блокпосту разворачивались сразу, не дожидались размещения в пансионате. Но есть люди, которые думали, что мы шутим. Поэтому мы им показали, что готовы разместить в обсерваторе», – говорит Алексей Краснокутский, исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности.

Так два легковых автомобиля сотрудники силовых структур сопроводили до обсерватора в пансионате “Изумруд”. Водителям объяснили, что пребывание, питание и парковку машины будут оплачивать вовсе не городские власти.

-Тогда я лучше домой поеду! – заявил водитель. – А домой куда? – В Красногвардейский район.

Сейчас в качестве обсерватора работают базы отдыха “Солнышко” и “Изумруд”. Если этих 500 мест не хватит, власти откроют ещё одну площадку для медицинского наблюдения – в пансионате “Лазурь”.

Ростислав Колмагоров, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь